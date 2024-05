Amministrative a Corigliano Rossano, ricusata la lista di Piattello. I candidati scendono a due

A distanza di 48 ore dalla conclusione degli adempimenti per la presentazione delle liste dei candidati con i relativi collegamenti ai 3 candidati a sindaco che avevano presentato la relativa documentazione presso la segreteria del comune, sono emersi due elementi eclatanti che terranno in sospeso i prossimi passaggi delle campagna elettorale: è stata ricusata la lista “Italia Nel cuore”, unica, collegata al candidato a sindaco Domenico Piattello ed è stato ricusato anche il nominativo di un candidato della lista di Forza Italia, Carlo Micciullo, iscritto posto n. 16 della lista Azzurra collegata alla candidata a sindaco Pasqualina Straface.

Il candidato di Italia nel Cuore ha confermato che gli è stato comunicato il provvedimento anche se non sarebbe chiara la motivazione. Si tratterebbe di un aspetto prettamente burocratico.

Per questo motivo Piattello ha annunciato di avere contattato i suoi avvocati per dedurre se, venuto in possesso dell’atto ufficiale, vi siano elementi che impediscano il percorso della lista e della sua candidatura verso la consultazione elettorale amministrativa dell’8 e 9 giugno. Ha anche annunciato che tramite i suoi legali presenterà ricorso e di tutto ciò, compreso la motivazione della ricusazione della lista, informerà l’opinione pubblica tramite gli organi di stampa.

Stessa disponibilità nel rispondere al nostro quesito se corrispondeva a vero la ricusazione del suo nome dalla lista, ha manifestato Carlo Miccullo, ex vigile urbano del comune di Rossano, persona molto conosciuta in città anche per il suo impegno nel sociale, meravigliato per la motivazione alla base della ricusazione riconducibile a motivi giudiziali. Anche il candidato della lista azzurra, ha fatto sapere di avere dato mandato al sul legale di fiducia per le opportune verifiche annunciando che presenterà il relativo ricorso.