Cosenza, l’Europa declinata al femminile: tante donne nelle sedici liste

Dentro il calderone elettorale c’è un voto europeo che rischia di essere oscurato, in almeno 65 comuni della provincia, dalle battaglie condizionate dai conflitti locali per la scelta di sindaci e consiglieri comunali. Elezioni che, secondo tradizione, sono governate da logiche indipendenti dalle dinamiche dei partiti. Non ci sono radici, non c’è sentimento politico. Ci sono esclusivamente alleanze, spesso trasversali, per costruire il successo. L’Europa? Finirà, inevitabilmente, in fondo alla fila.

Nella circoscrizione Sud sono state presentate, complessivamente, 16 liste: Forza Italia, Lega, Pd, M5S, FdI, Stati Uniti d’Europa, Azione, Libertà, verdi-sinistra, Pace terra e dignità, Alternativa popolare, Partito animalista, Forza Nuova, Democrazia Sovrana e popolare, Italia dei Diritti, e Unione cattolica italiana. Sedici contenitori nei quali hanno trovato posto, tra gli altri, anche molti cosentini. Soprattutto, cosentine. In Forza Italia (ma in quota Noi moderati) c’è l’avvocato castrovillarese Riccardo Rosa. Con la Lega corre la deputata Simona Loizzo. Il Pd, invece, per la prima volta dopo anni, non avrà candidati della provincia. I grillini puntano sull’ex presidente Pasquale Tridico di Scala Coeli, grande tifoso del Cosenza calcio. Fratelli d’Italia si affida alla consigliera regionale, Luciana De Francesco. Con gli Stati Uniti d’Europa di Matteo Renzi, correranno l’ex sindaco del comune autonomo di Rossano, Stefano Mascaro, l’ex prima cittadina di Cariati, Filomena Greco e Annunziata Paese, che sarà riproposta dopo un test positivo alle ultime Politiche. Azione con Calenda fa salire i giri del motore con Stefania Postorivo, che vanta un’esperienza amministrativa come consigliera comunale d’opposizione a Roggiano Gravina (incassò 482 preferenze personali). L’Alleanza Verdi Sinistra si affida all’ex vicesindaco di Cosenza, Maria Pia Funaro. In Democrazia sovrana e popolare di Marco Rizzo e Francesco Toscano, ci sarà Paola Marinaccio di Terranova da Sibari.