Corigliano Rossano, parte la grande maratona dei candidati Stasi e Straface

Entra nel vivo la campagna elettorale in questo primo fine settimana dopo la presentazione delle liste dei candidati e dei collegamenti ai due candidati a sindaco, Pasqualina Straface per il centrodestra e Flavio Stasi per il centrosinistra. A piazze invertite, rispetto all’appartenenza dei due candidati a sindaco alle due aree urbane, Pasqualina Straface di Corigliano e Flavio Stasi di Rossano, domani in concomitanza di orari Straface e Stasi apriranno la campagna elettorale da cui scaturiranno i temi su cui concentreranno le loro attenzioni ed il loro impegno verso la Città per fare breccia nella mente e nel cuore dei cittadini “corissanesi” che si recederanno alle urne tra tre settimane.

