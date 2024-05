Montalto, D’Acri si presenta alla città e illustra il suo programma

Bagno di folla per l’apertura della campagna elettorale del candidato a sindaco Mauro D’Acri. D’Acri chiama, la piazza risponde, si potrebbe così riassumere questa sua tappa elettorale, che ha visto la partecipazione massiccia dei montaltesi all’interno di una sala ricevimenti, a Montalto Scalo. Ben nove liste a sostegno di questa squadra che, tra dentro e fuori del locale, ha contato migliaia di persone. Tanta partecipazione, entusiasmo, in una serata che rappresentato «la festa dei cittadini», come lo stesso candidato alla carica di primo cittadino ha definito.

Le liste a sostegno di Mauro D’Acri si sono presentate al pubblico, dimostrando unione e volontà di mettersi al servizio del territorio, in una sintesi di uomini e donne che hanno sposato le linee del programma politico – amministrativo di D’Acri. “Forza popolare”, “Moderati”, “Kore”, “Agorà”, “Montalto Protagonista”, “Libera – Mente”, “Montalto in Comune”, “Progresso ed Innovazione” e “Primavera Democratica” sono, infatti, i gruppi che sostengono questa candidatura di D’Acri per un progetto che lo stesso D’Acri ha iniziato a costruire per Montalto da circa due anni.