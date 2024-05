Cetraro, al capolinea il progetto che fece vincere Cennamo

Tramonta definitivamente il progetto “Cambiamo Cetraro”. Questo dopo che si è costituito il gruppo consiliare di Forza Italia, un “passaggio”, annunciato dai vertici cetraresi del partito nei giorni scorsi, che, di fatto, ha liquidato l’esperienza della lista civica, che portò, a suo tempo, alla vittoria del sindaco Ermanno Cennamo. È questo quanto emerso dalla riunione dell’omonimo Coordinamento.

I partner della ormai ex coalizione, a questo punto - secondo alcune indiscrezioni trapelate dagli ambienti politici locali - tenteranno, separatamente, di salvare questo scorcio di consiliatura attraverso incontri con le forze di minoranza, da programmare già nei prossimi giorni. Intanto, martedì, in Consiglio comunale, si terrà la discussione sul conto consuntivo, ultimo passaggio decisivo per evitare l’immediato scioglimento del Consiglio comunale. Una situazione, dunque, quella che caratterizza ormai da tempo la cittadina tirrenica che sta diventando, di giorno in giorno, sempre più complessa e sempre più dall’esito incerto.