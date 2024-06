Provincia di Cosenza, tracciata la linea: razionalizzare spese e costi

Ferma l’attività politica in piazza 15 Marzo. Anche sul Palazzo della Provincia incombono le elezioni Europee e prima del 9 giugno difficilmente l’emiciclo assembleare prenderà vita. L’imminenza delle urne, comunque, non ha distolto lo sguardo della presidente Succurro da quelle che sono le priorità dell’Ente, impegnato su più fronti, a iniziare dalla manutenzione del territorio. È di mercoledì scorso, infatti, un incontro durante il quale è stato annunciato l’acquisto di nuovi mezzi dalle molteplici funzioni, tali da potere essere utilizzati tanto d’estate quanto nei mesi invernali. Saranno messi a disposizione del personale, nel frattempo cresciuto di numero in considerazione delle recenti assunzioni rese possibili grazie all’approvazione del Piano del fabbisogno. Qualcosa come dodici unità, distribuite nei vari Centri di servizio sparsi tra Ionio, Tirreno e Altopiano silano. L’indirizzo seguito dalla Succurro, ad ogni modo, poggia su un fattore in particolare: quello di razionalizzare la spesa. E un primo obiettivo sembra sia stato già raggiunto nel corso dell’anno, risparmiando circa un milione e 600mila euro.