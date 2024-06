Cosenza si avvia verso il voto, Montalto e Corigliano guidano la chiamata alle urne

Ultimi scampoli di campagna elettorale. Poi la parola passerà alle urne. Il prossimo fine settimana, infatti, tutta l’attenzione sarà catalizzata sulle Europee, anche se un occhio alle amministrative le forze politiche lo getteranno sicuramente, non fosse altro perché, come accade proprio nel Cosentino, tra i molti Comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco, ne figurano alcuni anche di una certa rilevanza. Basta spulciare alla voce Montalto Uffugo e soprattutto Corigliano Rossano per farsene una idea, comunità dove la battaglia per accaparrarsi il maggior numero di consensi ha scomodato perfino i big delle segreterie nazionali, arrivati in territorio bruzio per tirare la volata agli aspiranti detentori della fascia tricolore. Certo, il fascino che sprigiona Bruxelles non è paragonabile al pur seducente scranno di una municipalità, specie se questo corrisponde alla più alta poltrona di un Ente. Il voto dell’8 e 9 giugno, però, oltre a stuzzicare l’appetito del singolo candidato all’Europarlamento, rappresenta un banco di prova importantissimo per i partiti e le coalizioni in campo, trasformandosi in bilancia nella quale soppesare il proprio peso specifico in termini di appeal.