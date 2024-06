Cetraro, sì del Gruppo Misto alla "larga convergenza". Pronto il nuovo esecutivo. Cennamo: felice per la riapertura del punto nascita

Su iniziativa del Gruppo misto, si è tenuto nei giorni scorsi il previsto incontro con tutte le forze politiche di minoranza, che, stando a quanto trapelato, da più parti, avrebbero manifestato la piena disponibilità a realizzare l’auspicata “larga convergenza”. Questo, come è ormai noto, al fine di superare l’attuale delicato momento politico-amministrativo e giungere senza più problemi alla scadenza naturale della consiliatura.

Una delle condizioni poste dalle forze di minoranza cetraresi al Gruppo misto è stata quella dell’azzeramento effettivo delle deleghe, per come, del resto, preannunciato dal sindaco Ermanno Cennamo nei giorni scorsi, da Parma, dove si trova attualmente per i noti problemi di salute. Inoltre, hanno anche chiesto di partire “tutti alla pari”, proprio per costruire un nuovo progetto di larga convergenza. A questo punto, si attendono ulteriori novità dall’incontro che lo stesso Gruppo misto ha avuto ieri sera con la delegazione del locale Circolo di Forza Italia, che recentemente ha costituto un gruppo autonomo in Consiglio comunale. In particolare, dopo quest'incontro si potrà dar vita a una riunione plenaria, al fine di verificare se, in quella sede, le compatibilità saranno rispettate e se ci sarà, appunto, una intesa che possa consentire di andare avanti tutti insieme in questo percorso di emergenza.