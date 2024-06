Renzi a Cosenza: "Noi possiamo fare la differenza in Europa. Lega uno scandalo, Mattarella unica figura garanzia"

«Noi possiamo fare la differenza in Europa. Votate per gente che poi in Europa sa come si fa e ci sa stare. Abbiamo bisogno di fare la differenza in Europa e se io devo andare al Parlamento europeo per dare forza all’Italia lo faccio volentieri». Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Cosenza per partecipare ad un’iniziativa elettorale del suo partito che, nelle consultazioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno ha dato vita ad una lista di scopo, Stati Uniti d’Europa con + Europa.

«Io penso - ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio parlando con i giornalisti - che abbiamo raggiunto il punto più basso. Il punto più basso perché oggi la Calabria non può che ripartire. Lo sapete bene voi, in particolar modo i cittadini calabresi, lo sanno i nostri candidati di questi luoghi a cominciare da Filomena Greco, da Pino Varacalli, da Nunzia Paese, da Stefano Mascaro. Ripartire dalle nostre eccellenze di questo territorio».