Verso il voto, Montalto “a tre punte”: D'Acri, Faragalli e Viafora tra rilancio culturale e rinnovamento sociale VIDEO INTERVISTE

Montalto Uffugo si prepara ad affrontare un'importante tornata elettorale. Un appuntamento decisivo per il futuro politico e amministrativo della città, che rappresenta uno dei comuni protagonisti dell’area urbana. Anche i montaltesi confidano molto in un risultato che possa chiamare a far governare il territorio competenze concrete e progetti che possano incamminarlo verso un percorso di sviluppo. La lotta per aggiudicarsi il titolo di sindaco è serrata. Il clima politico acceso. Tre candidati a sindaco, 304 aspiranti consiglieri comunali, 15 mila votanti, 20 sezioni, i numeri importanti di una sfida che porterebbe ad ipotizzare anche un possibile ballottaggio. Ma saranno poi le urne del prossimo 8 e 9 giugno a dare concretezza alle ipotesi e decretare il vincitore. Mauro D’Acri, Biagio Faragalli, Emilio Viafora i competitors in gara che abbiamo incontrato per affrontare con loro le grandi urgenze del territorio e conoscere le loro azioni. Un’intervista, infatti, sui quali i tre candidati a sindaco hanno risposto e relazionato per poi concludere con il loro appello al voto. Le proposte di D’Acri, Faragalli e Viafora delineano tre percorsi distinti, ognuno con la sua visione per il futuro di Montalto Uffugo, cittadina ricca di potenziale inespresso. Un approccio olistico al rilancio del territorio montaltese è quello di Mauro D’Acri e del suo gruppo formato da 9 liste. Il nocciolo di programma del candidato Biagio Faragalli e delle sue 9 liste riguarda un rilancio culturale e infrastrutturale. Al rinnovamento del tessuto sociale mira Emilio Viafora, sostenuto da una lista, il quale, dalla sua parte, si concentra sul rafforzamento del senso di comunità e identità.