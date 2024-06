Cosenza, Giacomo Mancini: «Il Parco del benessere è solo una beffa per i cittadini»

Il Parco della... discordia. All’inaugurazione ufficiale della lunga striscia fatta di piste ciclabili, campetti sportivi, piste da skateboard e verde attrezzato, il sindaco Franz Caruso ha sottilmente polemizzato con il predecessore, Mario Occhiuto (ideatore dell’opera). Ora entra a gamba tesa sul Parco del Benessere pure Giacomo Mancini, già assessore regionale con il governatore Scopelliti, parlamentare socialista per due legislature e membro della direzione regionale del Partito democratico.

« Del parco non c’è nulla» afferma Mancini «gli unici alberi sono stati piantumati dall’amministrazione guidata da Giacomo Mancini 25 anni fa. Quando si stava completando un boulevard cittadino, un viale attrezzato che collegasse Cosenza con Rende. E che con l’abbattimento del rilevato ferroviario, aprisse la città ad una contaminazione tra quartieri, prima di allora, fisicamente e socialmente isolati e incomunicabili. Oggi il boulevard non c’è più: è stato sventrato. E, di conseguenza, è stata anche paralizzata la circolazione in città e bloccata l’integrazione sociale tra quartieri diversi che erano alla base di quella lungimirante idea».