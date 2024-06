Corigliano Rossano, i candidati infiammano le piazze quando il voto è ormai alle porte

Proseguono a ritmi sfrenati le attività della campagna elettorale, ormai quasi agli sgoccioli, dei due candidati a sindaco, Flavio Stasi per il centrosinistra e Pasqualina Straface per il centrodestra.

E non c’è respiro neanche per i responsabili delle due colazioni impegnati su più fronti sia per la promozione dei rispettivi candidati a sindaco e dei vari consiglieri comunali, sia sul fronte organizzativo in quanto impegnati ad indicare i rappresentanti delle 16 ( 8 per ciascuna coalizione) liste da distribuire nelle 79 sezioni elettorali dislocate sul vastissimo territorio di Corigliano Rossano. Inoltre vi sono le incombenze derivanti dal presenziare agli incontri per il sorteggio delle piazze per la chiusura della campagna elettorale.

Intanto tra una critica e l’altra verso l’amministrazione comunale (soprattutto per quanto riguarda i presunti debiti la cui discussione è finita anche nel consiglio comunale dell’altro ieri dando vita allo scontro tra il capogruppo di Azione, Vincenzo Scarcello da una parte ed il consigliere Domenico Rotondo dall’altra che ha elencato uno per uno i debiti lasciati dalla parte avversa) e verso gli avversari, sollevate dai comunicatori dei due schieramenti, i due candidati a sindaco cercano di coprire tutto il territorio con la loro presenza per incontrare gli elettori. Nel pomeriggio inoltrato di ieri, alle ore 20,00 Stasi, è giunto in contrada S. Nico, dove ha parlato agli abitanti del luogo manifestando il proprio impegno per le contrade.

Oggi, alle ore 20,30, invece, penultimo giorno prima dell’apertura dei seggi elettorali, ritornerà al centro storico di Rossano per tenere, con molte probabilità, l’ultimo comizio di questa tornata elettorale nella storica Piazza Steri. Anche la Straface ha dedicato il tardo pomeriggio di ieri, alle ore 20,00, agli abitanti della montagna, recandosi nella contrada Piana Caruso che dista pochi chilometri dal centro storico ausonico.