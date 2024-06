Elezioni in Calabria, hanno votato tutti i candidati a sindaco di Vibo e Corigliano Rossano

Seggi aperti dalle 15 di ieri e fino alle 23 di oggi. In Calabria tra i comuni più importanti c'è quello di Corigliano-Rossano, terza città più popolosa della Calabria.

Il sindaco uscente Flavio Stasi, candidato del centrosinistra, si è già recato al voto ieri: il primo cittadino ha votato alle 15:45 nella sezione 48 dell'ex tribunale. Poi è stata la volta di Pasqualina Straface, che ha espresso la propria preferenza nel tardo pomeriggio nella sezione dell'Istituto Tieri.

A Vibo Valentia hanno già votato ieri Francesco Muzzoppappa, candidato della coalizione di Centro (l'avvocato penalista ha votato alla scuola Buccarelli in via Giovanni XXIII) e Marcella Murabito (candidata di Rifondazione Comunista) nella sezione numero 17 del Liceo statale Vito Capialbi. Stamattina, invece, si è recato alle urne Roberto Cosentino, candidato del centrodestra (sezione numero 7 della scuola materna di Viale Accademie Vibonesi). Ha chiuso il cerchio Enzo Romeo, candidato del centrosinistra (sezione numero 3 - scuola elementare De Amicis in via Zoda)