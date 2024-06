Amministrative a Montalto: Faragalli (49%)-D’Acri (42%) ai supplementari. I VOTI DI LISTA

Un’emozione lunga nove ore. Lo spoglio è stato un incredibile viaggio, un cammino interminabile, a volte rumoroso e altre più silenzioso, attraverso mondi diversi. Ogni quartiere di Montalto ha dato una sua risposta disegnando diagrammi che, a un certo punto, erano simili a tracciati impazziti tra scalate e picchiate. Solo sui titoli di coda è arrivato un verdetto che alle 14.15 sembrava impossibile perché Biagio Faragalli era già dato in fuga al 63%. Poi, la rimonta di Mauro D’Acri che scheda dopo scheda ha conquistato il ballottaggio. La sfida è terminata 49,06% a 42,43%. Resta fuori Emilio Viafora (8,51%), ma la sua prestazione è stata, comunque, notevole anche in considerazione del fatto che correva con una sola lista a sostegno. Ora diventerà l’ago della bilancia nella sfida a due in programma tra quindici giorni. Montalto Uffugo tornerà alle urne il 23 e 24 giugno per la scelta definitiva. Uno tra Faragalli e D’Acri guiderà il Municipio per i prossimi cinque anni. Un ballottaggio che riaccende il clima politico e fa ripartire, da oggi, una partita ancora più dura, più delicata e piena di sorprese.