Corigliano Rossano dopo il voto: Rosellina Madeo verso la conferma, entrano Lorena Vulcano e Antonio Uva

Acquisiti i dati elettorali relativi alla elezione del sindaco, le attenzioni sono rivolte ai dati delle preferenze dei circa 400 candidati che si sono collocati nelle 16 liste in gara (8 che fanno riferimento alla coalizione di Stasi ed 8 a quella della coalizione della Straface). Un adempimento quest’ultimo, che secondo quanto comunicato dal comune, è curato dall’apposita commissione insediatasi oggi al comune che dovrà esaminare (si parla di alcuni giorni) i dati riguardanti le liste ed i candidati attraverso le opportune verifiche dei verbali che riguarderà tutte le liste ed i candidati sezione per sezione dei 79 seggi dislocati sul territorio comunale. Mentre da alcuni settori si guarda all’esito delle verifiche sperando che, secondo le informazioni giuridiche in loro possesso, possa scattare il premio di maggioranza che consentirebbe, sempre secondo questa tesi, alle liste della coalizione vincente di acquisire 18 consiglieri rispetti ai 15 di oggi assegnati finora. Intanto dal risultati dei voti delle varie liste e della distribuzione dei 15 seggi alla maggioranza e 9 alla minoranza, qualche rappresentante di lista ha segnato alcune preferenze. Ad esempio relativamente alle liste della coalizione di Stasi sembra che nella lista “Città Libera”, a cui toccherebbero 3 consiglieri, dovrebbero risultare Rosellina Madeo, consigliere comunale uscente ed attuale consigliere provinciale, Giuseppe Fusaro e Costantino Baffa. Si tratta di dati, ovviamente, come quelli che seguiranno, da prendere con le pinze. Mentre nella lista più votata, (3 seggi) “uniti per Stasi sindaco” dovrebbero spuntarla il consigliere uscente e consigliere provinciale, Salvatore Tavernise, Lorena Vulcano ed Antonio Uva. Lo stesso si può dire della Lista “Azzurro Mare”, (2 seggi), dove primeggerebbe il consigliere uscente di Azione, Francesco Madeo seguito da Gianfranco Costa. Anche nella coalizione della Straface, nel partito di Forza Italia (2 seggi) primeggerebbe il commissario Azzurro, Giuseppe Turano.