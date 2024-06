A Corigliano Rossano si verifica il crollo dei partiti: i simboli tradizionali non sfondano I VOTI

Il M5S, vincente alle europee, e che, nelle elezioni politiche precedenti a quelle dell’ultima tornata aveva sbaragliato gli avversari degli altri partiti, portando in parlamento 4 parlamentari, ha rimediato 1.938 voti un solo seggio. Allo stesso tempo anche l’AVS, probabilmente pensava a un risultato più soddisfacente, anche guardando al dato delle europee nel meridione, si è fermata a 1.840 voti e di un solo seggio. Ultimo il Pd che ha sbancato alle elezioni europee a livello nazionale, qui a Corigliano Rossano con la sua lista ridotta a 20 componenti, ha raggiunto 1.464 voti e conquistato un solo seggio.

Ancora più appariscente lo smacco subito da partiti della coalizione di centrodestra di Pasqualina Straface, che governano la Regione e che a livello nazionale dirigono l’Italia, rispetto ai dati delle liste civiche. Anche qui la lista più votata è stata una civica, “Movimento del Territorio”, che ha riportato 3.652 voti e conseguito 2 consiglieri comunali per la prossima assise civica. Molto distanziati, invece i grandi partiti come Forza Italia. In questo caso ed in quello di Fratelli d’Italia il crollo è ancora più eclatante e clamoroso. Forza Italia, la forza politica a cui appartiene la candidata a sindaco sconfitta, Pasqualina Straface, e che governa la Regione con Roberto Occhiuto, vicesegretario Nazionale del partito Azzurro, che ha sponsorizzato la candidatura dell’avversaria, intervenendo al aprendo la campagna elettorale con i toni da trascinatore, è finita al secondo posto, ma molto distanziata dalla civica riuscendo ad ottenere solo 2.494 voti ed eleggendo, nonostante la differenza di oltre 1.000 voti dalla civica, 2 consiglieri comunali.

Su un gradino ancora più in basso il partito di Giorgia Meloni che in loco può contare sulla presenza del senatore Ernesto Rapani e il partito di Azione il cui attore principale è il consigliere regionale Giuseppe Graziano, già sconfitto, da candidato a sindaco nel 2019 dall’attuale sindaco rieletto, Flavio Stasi, mentre oggi il partito di Calenda ha prodotto un vero e proprio flop, nonostante il partito nella consiliatura appena conclusa disponesse di ben 6 consiglieri.

Fratelli d’Italia, infatti con i 2.350 voti si colloca allo stesso livello delle due liste civiche di cui una, espressione della stesso partito assieme al partito dei Moderati e cioè “Città Futura-Noi Moderati ed “Uniti per Corigliano Rossano”.

Fdi nel racimolare quei pochi voti, nonostante le premesse ed il lavoro dei dirigenti a livello locale, ha potuto eleggere un solo consigliere comunale, lo stesso numero delle due liste civiche appena citate.

Ma il partito che ha manifestato la crisi più profonda è senz’altro quello della Lega Salvini Premier che ha racimolato solo 927 voti, rimanendo a mani vuote, in quando non ha eletto nessun consigliere e non sarà presente nell’assise civica che si insedierà a giorni.

Un Altro flop è quello della lista “Civico e Popolare – per una città Viva” costituita dal movimento fondato da Luigi Promenzio, di cui è stato capogruppo nel consiglio comunale scorso, e da elementi di Italia Viva. In questo caso gli elettori sicuramente non avranno condiviso il passaggio repentino a sostegno della coalizione di Centrodestra in quanto il fondatore di Civico e Popolare è stato negli anni passati esponente di spicco del Partito Democratico. Il movimento, infatti, non sarà presente in consiglio comunale nonostante abbia avuto in lista esponenti di peso che hanno ricoperto i ruoli di assessore negli ex comuni di Corigliano e Rossano. Mentre anche Italia Viva non potrà disporre di un consigliere nonostante il partito sia stato fondato in città di recente dall’ex sindaco Stefano Mascaro.