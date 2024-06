A Corigliano Rossano un consiglio comunale... ringiovanito FOTO | NOMI

Sarà un consiglio comunale rinnovato e “giovane” quello si appresta ad insediarsi dopo la conferma a sindaco di Flavio Stasi . Tanti volti nuovi, ma non mancano quelli che si riaffacciano nell’assise civica dopo la fusione tra i due estinti comuni di Rossano e Corigliano . Dicevamo anche giovane poiché si abbassa l’età media se pensiamo che ben 13 consiglieri non hanno compiuto i 40 anni di età. Un dato anagrafico in linea con il profilo del primo cittadino, la cui forza in queste elezioni è stata proprio il consenso riscosso tra i giovani. Importante il lavoro fatto dall’ufficio elettorale centrale che ha diffuso i primi voti di preferenza, in attesa ovviamente della vidimazione da parte della prefettura. Ai dati circolati di ieri manca l’ufficialità, ma anche le preferenze della sezione 75 di contrada Fabrizio. Ad ogni modo per la maggioranza di Stasi è solida, con ben 15 consiglieri, mentre all’opposizione vanno 8 seggi a cui si deve aggiungere anche lo scranno per Pasqualina Straface. Non sfugge che bisognerà attendere anche le decisione del sindaco per la nomina degli assessori che potrebbe cambiare la composizione del consiglio.

I nomi

Per intanto i dati emersi premano Rosellina Madeo , in quota Stasi, quale candidata più votata in assoluto in città con più di 1.000 preferenze (sarà lei il “consigliere anziano” che presiederà la prima riunione del Consiglio comunale, mentre per il centro destra è Piero Lucisano il consigliere più votato con i suoi 800 voti. Questi i risultato ottenuti dai consiglieri eletti in maggioranza: per la lista Uniti Per Stasi entrano in Consiglio comunale Lorena Vulcano (989 voti), Salvatore Tavernise (797 voti) e Tonino Uva (768 voti); per la lista Città Libera, Rosellina Madeo (1031 voti - prima degli eletti), Giuseppe Fusaro (669 voti) e Costantino Baffa (514 voti); per Corigliano-Rossano Pulita, Liliana Zangaro (608 voti) e Leonardo Trento (491 voti); per Corigliano-Rossano Futura, Marinella Grillo (814 voti) e Cesare Sapia (551 voti); per Azzurro Mare, Francesco Madeo (442 voti) e Ginafranco Costa (390 voti); per il Movimento 5 Stelle, Lidia Sciarrotta (367 voti); per Verdi-Si, Giovanni Battista Leonetti (596 voti) e per il Partito Democratico, Giuseppe Candreva (457 voti).

Per la minoranza, oltre a Pasqualina Straface entrano per il Movimento del Territorio, Marisa Caravetta (542 voti) e Adriano Cosimo Primavera (443 voti); per Forza Italia, Giuseppe Turano (773 voti) e Elena Olivieri (470 voti); per Fratelli d’Italia, Guglielmo Caputo (572); per Azione, Demetrio Caputo (369); per Città Futura, Daniela Romano (377 voti); per Uniti per Corigliano-Rossano, Pietro Lucisano (800).