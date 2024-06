Corigliano Rossano, quattro ex assessori non passano l’esame delle urne GLI ESCLUSI

Finalmente ieri pomeriggio sono stati diramati, anche se in forma assolutamente ufficiosa, in attesa dei risultati definitivi ufficiali che daranno il via all’insediamento del sindaco rieletto Flavio Stasi e dei 24 consiglieri comunali, 15 della maggioranza e 9 della minoranza con l’aggiunta del sindaco eletto. Non si può certo dire che sono state rispettate le previsioni della vigilia in merito agli eletti. Infatti, molti di coloro i quali hanno svolto il ruolo di consiglieri comunali, ma anche di coloro che si davano per eletti come gli assessori, Tatiana Novello, Alessia Alboresi, Maria Salimbeni, Damiano Viteritti, che hanno fatto parte della Giunta presieduta da stati nei 5 anni trascorsi non faranno parte dell’assise. Per la maggioranza risultano eletti: nella lista “Uniti per Stasi Sindaco” (3 seggi), Lorena Vulcano 989 voti; Salvatore Tavernise 797; Antonio Uva 768. La prima ed il terzo sono nuovi, mentre il secondo, è consigliere comunale uscente e consigliere provinciale. Lista “Città Libera” (3 seggi) Rosellina Madeo 1031; Giuseppe Fusaro 669; Costantino Baffa 514. Madeo è consigliere comunale uscente, capogruppo del Pd, ed anche consigliere provinciale, Baffa è anche consigliere uscente mentre per Fusaro si tratta din nuovo ingresso in consiglio. Lista “Corigliano Rossano Pulita” (2 seggi) – Liliana Zangaro 608; Leonardo Trento. La prima è consigliera uscente, mentre Trento è stato consigliere comunale ed assessore del comune di Rossano per l’allora partito Socialista. Lista “Azzurro Mare” (2 seggi) – Francesco Madeo 442 consigliere uscente, già capogruppo dei Azione; Gianfranco Costa 390. Lista “Corigliano Rossano Futura” (2 seggi) – Marinella Grillo 814 ,presidente del consiglio comunale, e Cesare Sapia 551 consigliere uscente. Lista Movimento Cinque Stelle (1 seggio) Lidia Sciarrotta 367. Lista Alleanza Verdi Sinistra – (1 seggio) Giovanni Battista Leonetti 596. Lista Partito Democratico (1 seggio) – Giuseppe Rosario Candreva 457. Per la minoranza risultano eletti: nella Lista “Movimento per il Territorio” (2 seggi)- Marisa Caravetta 542 ; Adriano Cosimo Primavera 443. Lista Forza Italia (2 seggi) – Giuseppe Turano 773; Elena Olivieri 470. Lista Fratelli d’Italia (1 seggio) Guglielmo Caputo 572 , già assessore comune di Rossano durante giunta sindaco Giuseppe Antoniotti. Lista Azione (1 seggio) Demetrio Caputo 369. Lista “Uniti per Corigliano Rossano” (1 seggio) – Pietro Lucisano , già consigliere comunale del comune di Rossano. Lista “Città futura – Noi moderati” (1 seggio) Daniela Romano 377.