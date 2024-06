Corigliano Rossano, in attesa del primo consiglio Stasi lavora alla nuova giunta

Mentre si attendono i dati definitivi per dare il via alla seconda consiliatura il sindaco è già alle prese con la costruzione della nuova giunta. In ogni caso in attesa dell’insediamento dei 24 consiglieri eletti e del sindaco continuano a farsi strada le analisi e le curiosità sull’esito del voto amministrativo che ha visto prevalere il sindaco Flavio Stasi sulla coalizione di centrodestra che, compatta, ha cercato di demolire il progetto politico della coalizione Civico partitica di centrosinistra, ma senza esito. Nel frattempo è giunta la dichiarazione della candidata a sindaco Pasqualina Straface che nell’incontro nella segreteria di Via Nazionale di Corigliano Scalo con i candidati della coalizione che l’ha sostenuta, ha annunciato di sedersi nel nuovo consiglio comunale per portare avanti l’esperienza politica qualificante rivolgendo un appello agli eletti: «Costruiamo alternativa».

Intanto dai dati emerge che il consigliere più votato è una donna. Si tratta di Rosellina Madeo già capogruppo consiliare del Partito democratico che si è candidata nella lista “Città Libera” della coalizione di Stasi ed eletta nel consiglio provinciale alle scorse elezioni provinciale.

Inoltre va precisato e ribadito che il candidato Pietro Lucisano che era stato indicato tra i probabili eletti nella prima giornata dello spoglio è l’unico consigliere eletto con 800 voti, della lista “Uniti per Corigliano Rossano” della coalizione a sostegno della Straface. Lucisano, era stato già consigliere comunale nell’allora comune di Rossano ed oggi, secondo i dati emersi l’altro ieri, è il consigliere più votato dell’intera coalizione in cui sono stati eletti 9 consiglieri (compreso la candidata a sindaco Straface) su 24.

Anche per quanto riguarda il candidato, della coalizione di Stasi, Cesare Sapia, dato tra i papabili eletti nel giorno in cui era in corso lo scrutinio, vi è da ribadire e confermare la sua elezione nella lista “Corigliano Rossano Futura” che ha conquistato 2 seggi, riportando 551 preferenze. Sapia è consigliere comunale uscente eletto cinque anni fa nella stessa lista. Di conseguenza i due consiglieri comunali, Antonio Sanzi, candidato nella stessa lista di Sapia, pur avendo avuto 506 preferenze risulta il primo dei non eletti della lista, e Pietro Mingrone, consigliere comunale uscente e già capogruppo di “Corigliano Rossano Pulita” in cui si è candidato, è risultato il terzo dei non eletti.