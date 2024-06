Corigliano Rossano, la democrat Rosellina Madeo verso la presidenza dell’Assise

Assunta la consapevolezza, da parte dei circa 380 candidati, che bisognerà attendere la conclusione delle operazioni di controllo e verifica dei dati elettorali della commissione elettorale, per conoscere ufficialmente i risultati dei voti e le eventuali variazioni riscontrate, l’attenzione e l’attesa è rivolta alla fase della proclamazione del sindaco e degli eletti.

La commissione, infatti, secondo le notizie giunte dagli ambienti del Comune, ieri avrebbe completato l’esame delle 8 liste collegate al candidato a sindaco Pasqualina Straface. Oggi è previsto l’inizio dell’esame delle liste collegate al sindaco eletto Flavio Stasi il cui completamento è previsto per giovedì prossimo. Se si rispettano le previsioni di cui si è detto, entro fine settimana dovrebbe tenersi la proclamazione a sindaco di Stasi per il suo secondo mandato consecutivo e degli eletti per la seconda assise consiliare della città unica di Corigliano Rossano. E sembra che solo dopo questo adempimento, in attesa della convocazione del primo consiglio comunale, dovrebbero iniziare le iniziative di ringraziamento del primo cittadino e dei consiglieri di maggioranza risultati eletti nei centri storici delle due ex città, con l’allestimento, secondo le voci che circolano, di una manifestazione in grande stile lungo il Palmeto di Schiavonea. Al momento non è dato sapere quando inizieranno gli incontri con i candidati e con i responsabili dei partiti e delle liste per definire gli aspetti relativi all’indicazione del presidente del consiglio. Su questo, così come anticipato ieri, si fanno insistenti negli ambienti politici della maggioranza le voci che indicherebbero Rosellina Madeo, già capogruppo del Pd, alla presidenza del consiglio, mentre darebbero per certa la nomina di Marinella Grillo, presidente del consiglio uscente, alla guida di un assessorato importante.