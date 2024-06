Corigliano Rossano, la verifica dei risultati elettorali rallenta le operazioni politiche

Potrebbe concludersi domani, con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni, la verifica dell’Ufficio Elettorale Centrale, insediatosi presso il comune di Corigliano Rossano, dei risultati elettorali delle 16 liste attraverso l’analisi dei verbali delle 79 sezioni distribuite sul territorio comunale. Un adempimento, quello della verifica dei dati elettorali provenienti dai seggi, previsto per legge, a conclusione del quale partiranno tutte le iniziative politiche ed istituzionali ad iniziare dalla proclamazione del sindaco e degli eletti. Intanto al momento non si conoscono quali saranno le mosse del sindaco in merito ai rapporti con partiti, movimenti e consiglieri per tenere ben solida la maggioranza.

Nella scorsa tornata elettorale, tutte le liste civiche della coalizione a suo sostegno, a parte Corigliano Rossano Domani che aveva in consiglio comunale riferimenti specifici di esponenti di centro e di destra dell’area urbana di Corigliano, erano espressione diretta della sua azione politica effettuata prima da ambientalista e da contestatore e poi da consigliere comunale di opposizione. Oggi, invece, il consiglio si presenta più variegato sia per la presenza di liste contenenti candidati e consiglieri comunali di diversa estrazione, molti dei quali provenienti dai gruppi di minoranza dello scorso consesso civico ed anche da movimenti vicini all’allora movimento di Corigliano Rossano Domani.