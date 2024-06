Giunta di Corigliano Rossano, nel “toto-assessori” si fa strada la conferma di Mauro Mitidieri

Dovrebbe finire oggi, secondo le previsioni dell’ultima ora giunte dal comune, in base alle verifiche delle liste di cui solo una è rimasta da analizzare da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale, l’esame dei verbali giunti dai 79 seggi elettorali. Oggi stesso dovrebbe, perciò, avvenire la proclamazione del sindaco, Flavio Stasi e dei consiglieri eletti delle due coalizioni. Ci vorrà poi qualche giorno prima che vengano convocato il consiglio che nella prima seduta, secondo norma, dovrebbe essere convocato dalla consigliera, Lorena Vulcano, eletta con la cifra elettorale più alta (voti di preferenza 989, più voti di lista 4821 – Uniti per Stasi sindaco).

Intanto, l’argomento principale di questi giorni rimane quella della composizione della Giunta Comunale che, secondo norma, può essere costituita da un massimo di 8 assessori (nell’ultimo esecutivo Stasi aveva nominato 6 assessori). Secondo le voci che attendono però di essere confermate, Stasi al momento attende i dati ufficiali e non si sbottona, ma da più parti si sostiene che potrebbe riconfermare una buona parte degli assessori che non sono stati eletti.

Ma si parla anche della riconferma di assessori che non si sono candidati che potrebbero fare ritorno in giunta. Tra questi viene indicato Mauro Mitidieri che ha gestito le deleghe agli affari generali, affari legali, personale ed efficientamento della macchina comunale.