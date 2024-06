La nuova Giunta a Corigliano Rossano: si va verso la conferma della precedente squadra di governo

Si è concluso ieri l’esame dei dati elettorali che erano stati trasmessi, a conclusione dello spoglio delle schede dai seggi delle 79 sezioni elettorali, all’Ufficio Elettorale Centrale.

Ultimato l’esame come impone la legge, si può , quindi precedere alla proclamazione del candidato sindaco vincitore, Flavio Stasi e dei 24 consiglieri eletti. In seguito a ciò è stato reso noto dall’ufficio di segreteria del comune, diretta dal segretario Generale Paolo Lo Moro, che la proclamazione avverrà domani mattina alle ore 10 nella sede comunale di Palazzo Garopoli del centro storico di Corigliano.

Dall’esame dei documenti elettorali non sono emerse differenze o stravolgimenti rispetto ai dati ufficiosi già resi noti dal comune. A parte la “promozione” a consigliere comunale di Giancarlo Bosco al posto di Adriano Cosimo Primavera, della lista Movimento per il Territorio, della coalizione di Pasqualina Straface, dato per eletto per una errata conta dei voti provvisori.

Alla stessa lista è ancorata, secondo i calcoli dell’UEC, la candidata a sindaco Pasqualina Straface che ha annunciato ufficialmente di sedersi regolarmente tra i banchi del consiglio comune per svolgere il suo ruolo di consigliere e di consigliere regionale con incarico di presidente della commissione Sanità.

Primavera, ora primo dei non eletti, potrebbe “tornare”, questa volta effettivo consigliere, nel caso in cui la Straface dovesse decidere di rassegnare le dimissioni dal civico consesso.

Dalla pubblicazione del risultato dei voti conseguiti dalla 16 liste e la relativa suddivisione dei seggi elettorali si può ora formulare la composizione del consiglio comunale non essendo state riscontrate divergenze dai dati provvisori che possano cambiarne la formazione, da cui si evince, tra le curiosità, che vi sono ben 16 consiglieri che siedono per la prima volta tra i banchi del consiglio.