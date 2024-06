Nuovo sindaco a Montalto, D’Acri e Faragalli pronti per la loro ultima sfida: l'ultimo appello agli elettori

Gli elettori montaltesi ritornano alle urne. Seggi aperti, infatti, domani e lunedì, per scegliere chi dovrà essere per i prossimi cinque anni il sindaco di Montalto Uffugo. Il clima politico è tesissimo per questo rush finale del ballottaggio, dove i due candidati alla carica di primo cittadino, Mauro D’Acri e Biagio Faragalli, si sono sfidati ai supplementari. Ieri sera, la loro seconda campagna elettorale si è conclusa così come da copione, facendo tappa, entrambi ed alternandosi, prima a Montalto centro e poi a Taverna.

Se la prima tornata, attraverso i consensi degli elettori da una parte ha già consegnato alla città la formazione del Consiglio comunale, in caso di vittoria di uno o dell’altro aspirante sindaco, dall’altra, per pochi voti, poco più di 800, ha determinato questa accesa sfida fra i due maggiori contendenti, D’Acri e Faragalli. Le urne scorse, infatti, hanno dato il responso del 49,06% per Faragalli e 42,43% per D’Acri e, adesso, i giochi si riaprono, con la partita completamente aperta. Proprio perché il ballottaggio è una corsa a sé, in cui i competitor ripartono da capo.

Tra probabili apparentamenti e nuovi sostegni incassati, gli aspiranti sindaci hanno rincontrato l’elettorato per l’ultimo sforzo.

«Amici e amiche, grazie. Abbiamo raggiunto un risultato importante - commenta Mauro D’Acri - siamo arrivati a un momento cruciale per il futuro della nostra comunità. Il primo turno delle elezioni ha dimostrato che la nostra voce è solida e rappresenta il vero progetto di cambiamento che ha la possibilità di far rinascere un territorio stanco di vecchie dinamiche. Adesso tocca a voi scegliere l’uomo e tutto ciò che si porta dietro. Io ci sono».

Stesso tono per Biagio Faragalli che si è rivolto così alla cittadinanza: «Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti voi per il sostegno straordinario che ci avete dimostrato. Siamo stati la coalizione più votata e per pochissimo non abbiamo vinto direttamente al primo turno. Noi siamo pronti a continuare con ancora più energia e impegno, per raggiungere l’obiettivo che desideriamo ma vi chiedo di continuare a sostenerci, come avete fatto finora. Con il ballottaggio potete scegliere liberamente».