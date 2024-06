Calabria, Autonomia differenziata Franz Caruso chiede alla Regione di impugnare la legge presso la Corte Costituzionale

“ La Legge leghista, barattata con Forza Italia e Fratelli d’Italia, per una improbabile Riforma sulla Giustizia e per la istituzione di un assai discutibile premierato – prosegue Franz Caruso – è antidemocratica ed anticostituzionale . Divide l’Italia in 20 piccole repubblichette, sottraendo ingenti risorse e funzioni alle Regioni meridionali e aumenta il divario già esistente tra Nord e Sud. Infatti, la Legge Calderoli è destinata a creare, una volta attuata, inaccettabili discriminazioni tra gli italiani che a secondo i territori di residenza avranno disparità di diritti, anche per quelli che la Costituzione afferma il principio dell' universalità, a partire dalla garanzia del diritto alla cura e alla salute, della istruzione e del trasporto.

“ Mi auguro – conclude Franz Caruso - che Roberto Occhiuto faccia prevalere gli interessi dei calabresi, attraverso atti concreti e non vuote parole e sia, pertanto , coerente e conseguente rispetto al manifestato dissenso verso una legge punitiva e tesa ad accentuare la marginalità e la subalternità della Calabria rispetto alle aree forti del Paese ".

"l'autonomia differenziata deve ancora diventare legge, nel senso che appena sarà promulgata evidentemente il Consiglio regionale ne discuterà. Di certo non mi iscrivo al Pd", ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, a margine di un incontro nella sede della Giunta a Catanzaro, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto se ha intenzione di fare ricorso alla Corte costituzionale contro l’autonomia differenziata, sulla quale Occhiuto ha espresso critiche nei giorni scorsi. "Ho detto pubblicamente quello che nelle riunioni di partito l'ho sempre affermato, assumendomi la responsabilità del mio ruolo di dirigente nazionale in assoluta coerenza; vi invito a vedere anche i resoconti della Conferenza delle regioni, quando per la prima volta si è discusso l'autonomia differenziata", spiega Occhiuto ribadendo che anche in quell'occasione disse di non avere pregiudizi verso l'autonomia differenziata a condizione che si superasse la spesa storica".