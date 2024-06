La Giunta di Corigliano Rossano non decolla, gestazione difficile per Flavio Stasi

Quando è trascorso metà del periodo assegnato dalla legge (10 giorni dalla proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali) per indire la convocazione del Consiglio comunale, non si registrano iniziative collegiali per scegliere il giorno in cui tenere il civico consesso.

Da più parti si evidenzia che la fumata bianca in merito alla scelta della data potrebbe giungere in questo fine settimana tra domani e dopodomani, in considerazione degli impegni istituzionali del sindaco riconfermato Flavio Stasi, soggetto istituzionale preposto alla convocazione del consiglio.

E non si hanno, di conseguenza, neanche notizie sulla data in cui avverrà l’insediamento dei 24 consiglieri comunali che dovranno eleggere, nella stessa seduta, il presidente e vicepresidente del consiglio. Anche per l’elezione della massima carica istituzionale del civico consesso, al momento sembra che dalla maggioranza non siano emerse indicazioni sul nome, anche se circola quello di Rosellina Madeo, da proporre eventualmente, anche alla coalizione avversaria, nel caso in cui il soggetto individuato sia di gradimento da quest’ultima, anche trovando una intesa per l’elezione del vicepresidente. Ed è tutto buio, ancora, per la scelta degli assessori comunali, che compete al sindaco.