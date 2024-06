Giunta di Corigliano Rossano: Grillo, Zangaro e Uva tra i più favoriti

Se non ci saranno motivi ostativi particolari il prossimo 9 luglio, uno degli ultimi giorni utili prescritti, secondo il regolamento delle elezioni comunali, si dovrebbe tenere la prima seduta di consiglio comunale, per procedere all’insediamento del civico consesso 2024-2029 della città di Corigliano Rossano. Una prima indicazione che sarebbe emersa da un primo incontro informale tra Stasi ed i 15 consiglieri comunali della maggioranza che, secondo alcune voci raccolte nell’ambiente della maggioranza, si sarebbe tenuta l’altro ieri. Sembra, tuttavia, che nella circostanza si sarebbero sussurrati, in linea generale, da parte di Stasi, alcuni criteri che potrebbero essere adottati nella scelta degli assessori. Da qui subentrano le voci più o meno attendibili, sul cosiddetto “totoassessori”. E dopo quelle, forse più affidabili, che parlano di riconferma di alcuni amministratori facenti parte della giunta precedente, emergono altre supposizioni su alcuni nomi. Nell’elenco potrebbero rientrare, l’attuale presidente del consiglio Marinella Grillo, la consigliera Liliana Zangaro, eletta nella lista Co-Ro Pulita, o Antonio Uva (lista “Uniti per Stasi Sindaco), ma anche qualcuno dei Verdi che con Giuseppe Campana ed Elisa Romano fedeli a Stasi sin dal 2019.