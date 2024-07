Tanto tuonò... che nacque: a Corigliano Rossano partorita la giunta targata Stasi FOTO

Saranno 6 gli assessori, Giovanni Pistoia, Francesco Madeo, Tatiana Domenica Francesca Novello, Costantino Argentino, Marinella Grillo, Mauro Mitidieri, che andranno a costituire la nuova giunta comunale della seconda consiliatura della nuova città di Corigliano Rossano. Nel decreto delle nomine assessorili Pistoia è incaricato alla promozione della cultura, istruzione e politiche per l’infanzia; Madeo alla città sostenibile ed equa; Novello alle opere pubbliche e programmazione europea; Argentino al Turismo ed alla Promozione del Territorio; Grillo alla città solidale ed alla valorizzazione del patrimonio; Mitidieri alla Città Trasparente ed Efficiente.

Ieri il sindaco Flavio Stasi, riconfermato per il secondo mandato consecutivo, ha firmato il relativo decreto di nomina dei 6 assessori e le relative deleghe delle materie oggetto dell’incarico, che comunicherà oggi in occasione dell’insediamento del nuovo consiglio comunale convocato per le ore 17 nella sede del consiglio di piazza SS Anargiri del centro storico di Rossano. La seduta sarà presieduta dal consigliere anziano (quello con il risultato più alto formato dal voto di lista più quello di preferenze) Lorena Vulcano.

Dai nomi si può notare che gli assessori in giunta sono divisi equamente tra le due aree urbane della città Ausonico-Bizantina, cercando di mantenere un certo equilibrio nella gestione amministrativa, affidando la delega di vicesindaco all’ex sindaco della ex città di Corigliano, Giovanni Pistoia. Si smontano, quindi le varie congetture sul totoassessori, che nei giorni successivi all’esito elettorale hanno fatto sbizzarrire i cittadini e cronisti su presunti incarichi assessorili di fronte al silenzio del sindaco sulla questione nomine. Come più volte evidenziato anche da parte nostra, tre sono gli assessori della precedente giunta che avevamo indicato come inamovibili, Novello, Mitidieri e Argentino, mentre Marinella Grillo, presidente del precedente consiglio comunale, fino ad ieri era stata indicata, sempre dalla voci che circolavano, per la riconferma della carica, anche se le voci parlavano anche di eventuale elezione di Rosellina Madeo, la più votata dei candidati dei 24 consiglieri comunali. A questo punto negli ambienti della politica si sostiene che oggi, in occasione dell’elezione del presidente del consiglio da parte dei consiglieri eletti la scelta dei 15 consiglieri di maggioranza non potrà che cadere sulla Madeo, ex capogruppo del Pd ed attuale consigliera provinciale di Cosenza.

«La squadra scelta per avviare il nostro secondo mandato – ha dichiarato il sindaco Stasi – rappresenta una sintesi tra l’esigenza inderogabile di continuità politico-amministrativa e l’opportunità di includere percorsi ed esperienze diverse, che possano consolidare, arricchire ed integrare l’azione amministrativa e programmatoria – conclude Stasi – un esecutivo che, nel corso dei prossimi mesi, sarà ulteriormente integrato e rafforzato».