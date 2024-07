Pronto soccorso dell'ospedale di Cariati, Tavernise (M5S): altra fake news di Occhiuto. L’annuncio in campagna elettorale, cittadini presi in giro

Il consigliere regionale Davide Tavernise ha depositato un'interrogazione indirizzata al presidente della Giunta Roberto Occhiuto, in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, per sapere "se e come intende assumere ogni utile, urgente e necessaria iniziativa per aprire il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Cariati. Una apertura, in verità, già annunciata da Occhiuto in piena campagna elettorale che, nuovamente e tristemente, possiamo classificare quale fake news. Nei nuovi locali, ristrutturati per oltre 800mila euro, è stato trasferito in via provvisoria il già esistente Punto di Primo Intervento ma non c’è stata alcuna riconversione dello stesso in Pronto Soccorso. E analizzando ulteriormente i documenti si scopre che manca il nuovo atto aziendale per il reclutamento del personale necessario all’apertura non solo del Pronto Soccorso ma anche dell’intero Ospedale di Zona Disagiata di Cariati".