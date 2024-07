Cassano, la Giunta comunale approva il controllo sugli equilibri finanziari del primo trimestre 2024

Conti in ordine e operazioni finanziarie proceduralmente corrette ed eseguite tutte a norma di legge: la giunta comunale – guidata dal sindaco Giovanni Papasso e su proposta della Responsabile dell’Area Finanziaria, dottoressa Domenica Rugiano – ha dato il via libera al controllo sugli equilibri finanziari approvando il verbale del responsabile del settore finanziario e il verbale di verifica di cassa dei revisori dei conti. Tutti i documenti contabili si riferiscono al primo trimestre del 2024.

Dal verbale redatto dai revisori dei conti (il collegio è composto dal presidente Gennaro Bianco e dai componenti Emilio Mesoraca e Gaetano Nostro) risulta come non siano emerse irregolarità nel corso dei controlli e la verifica stessa non abbia dato luogo a nessun tipo di rilievo.

I mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti; le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge; è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni. Dalle verifiche alla tesoreria comunale, tra l’altro, è emerso che il saldo di cassa risultante dal Giornale di Cassa dell'ente alla data del 31/03/2024 è di euro 9.436.138,12. Dalla contabilità del Tesoriere, risultante dall'elaborato messo a disposizione dell'Organo di revisione in data 09/04/2024, risulta un saldo di cassa per euro 10.652.934,66.