Corigliano Rossano, Rosellina Madeo è stata eletta presidente del Consiglio (16 voti)

Da ieri pomeriggio il nuovo consiglio comunale della città di Corigliano Rossano, eletto nella consultazione amministrativa dell’8 e 9 giugno, e la nuova giunta formata da Giovanni Pistoia – Vicesindaco, Francesco Madeo, Tatiana Domenica Francesca Novello, Costantino Argentino, Marinella Grillo, Mauro Mitidieri, nominata con proprio decreto dal sindaco riconfermato per il secondo mandato della nuova città, Flavio Stasi, sono entrati nella pienezza delle loro funzioni.

Ed è entrato anche nelle piene funzioni, dopo l’elezione, il presidente del consiglio, Rosellina Madeo che ha riportato alla terza votazione i voti dei 15 consiglieri di maggioranza più quello del sindaco Stasi, totalizzando 16 voti.

Ieri pomeriggio, infatti, si è tenuta, nella sala delle adunanze di Piazza SS Anargiri, del centro storico di Rossano, la seduta di insediamento del consesso cittadino per procedere negli adempimenti previsti per legge. Dalle presenze si è potuto notare che l’attuale consesso civico risulta rinnovato rispetto a quello precedente per 2/3 dei componenti.

A presiedere il consiglio di apertura il consigliere anziano Lorena Vulcano, quello che ha conseguito il risultato elettorale più alto, 5.810, ottenuto dalla somma del voto di lista (4821) con quello delle preferenze personali (989). La presidente ha inteso porgere il saluto al sindaco, a tutti i consiglieri, al segretario Lo Moro, al comandante ed al corpo di Polizia Locale. Ha fatto presente che per lei si tratta di un grande onore sedersi come consigliere, aggiungendo di manifestare commozione, ma anche forza, per la presenza del cognome Vulcano, che risuonava in sala per la presenza del compianto fratello Raffaele Vulcano.