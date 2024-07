Iniziano le schermaglie al Consiglio comunale di Corigliano Rossano, Pasqualina Straface: giunta zoppa

Sono iniziate, subito dopo il consiglio comunale di martedì scorso, le dure contestazioni della minoranza verso la compagine amministrativa guidata dal sindaco Stasi, e contestualmente le repliche piccate della maggioranza.

L’opposizione consiliare, guidata dalla consigliera comunale, Pasqualina Straface, avversaria del sindaco rieletto Flavio Stasi nella competizione per l’elezione del sindaco, battuta, assieme alla sua coalizione con larghissimo margine, a distanza di pochi minuti dalle dichiarazioni di buoni propositi espressi nel consiglio di insediamento di contribuire nelle scelte su temi importanti, dal proprio punto di visita e dal proprio osservatorio, attacca a testa bassa sindaco ed esecutivo evidenziando che «ad un mese dal voto emerge la giunta zoppa con assessori bocciati da elettori e dal sindaco».

Attacchi ribaditi con il consueto metodo, anche durante tutta la campagna elettorale, della pubblicazione di comunicati stampa durissimi e critiche su ogni argomento di natura amministrativa, che, come dimostrano i risultati elettorali, non hanno sortito gli effetti sperati anzi hanno prodotto effetti contrari. Un concetto, quest’ultimo evidenziato in forma istituzionale dalla maggioranza attraverso il consigliere comunale di AVS, Giovanni B. Leonetti, che evidenzia come «i cittadini di Corigliano-Rossano hanno scelto un mese fa chi promuovere o bocciare».