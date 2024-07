Montalto, ufficializzata la giunta di Faragalli. Mario Speranza è il vice in Consiglio comunale

L’inno nazionale ha dato il via al primo Consiglio comunale del neo eletto sindaco, Concetta Vicinottie della sua squadra di governo. Un Civico consesso, con 7 punti all’ordine del giorno che ha visto anche la massiccia presenza di cittadini, amici e parenti dei neo eletti. Faragalli, emozionato e determinato ha fatto i saluti di casa, giurando il suo impegno e la sua responsabilità verso il suo territorio e verso i suoi concittadini. Il primo cittadino, poi, ha presentato la schiera dei suoi assessori. Concetta Vicinotti si occuperà di Attività produttive, responsabile per Ambiente e Territorio-manutenzione è Settimia Celebre mentre di Bilancio se ne occuperà Dino D’Elia. A Silvio Ranieri va l’assessorato alla Cultura ma anche alla Pubblica istruzione ed infine Alfredo Muto rivestirà il ruolo di assessore all’Urbanistica e Edilizia Privata. Due donne e tre uomini, dunque, che saranno il braccio operativo di Faragalli. Dino D’Elia, così come già annunciato, sarà il vice del sindaco Faragalli, mentre Pierluigi Catanzaro è il presidente del Consiglio montaltese. La vicepresidenza del Consiglio, invece, è andata ad un consigliere di opposizione, ossia Mario Speranza.