Cosenza, il Pd annuncia il nuovo corso rilanciando il circolo bruzio

Il Pd Cosenza cerca di superare le tensioni interne ed annuncia, attraverso la segretaria del circolo cittadino Rosi Caligiuri e il Presidente della direzione cittadina Gabriele Petrone, un nuovo corso del partito. Il 23 assemblea tra analisi del voto e battaglia contro l’autonomia differenziata e poi, subito dopo l’estate, la Festa dell’Unità che torna dopo anni nel capoluogo bruzio.

Nel corso della conferenza stampa, ieri mattina, presenti i dirigenti locali, l’assessore comunale Damiano Covelli ed il consigliere Giuseppe Ciacco. Una ripartenza, come detto, propedeutica- anche- ad una ipotetica campagna elettorale per le prossime regionali. “Si, confermiamo”, rispondono al cronista. Passaggi non scontati anche sulle divisioni ed i “litigi” con gli altri consiglieri eletti nelle fila del partito (“Tinto, Graziano e Treceoci? Siamo aperti e vogliamo dialogare, finora non è mai avvenuto, nonostante per noi sia avvenuto un tradimento elettorale chiaro”, ha affermato la segretaria). E presa di posizione importante su ospedale pubblico (“si faccia presto, basta chiacchiere.