Pd di Cosenza, ecco la ricetta della ripartenza. Ma vanno sciolti ancora tanti nodi

Ecco servita la ricetta della ripartenza. Anche se in casa del Pd la parola rinascita non intendono pronunciarla, se non sottovoce, preferendo parlare, piuttosto, di un nuovo slancio per ridare al partito la giusta energia in vista degli impegni futuri. Dall’assemblea del Circolo cittadino andata in scena ieri pomeriggio è emersa proprio tale consapevolezza, al netto di un restyling ritenuto necessario (il coordinatore della Federazione provinciale, Vittorio Pecoraro, per esempio, ha azzerato la segreteria allo scopo di riattivare la macchina organizzativa) ma che sia soprattutto credibile, altrimenti risulterà difficoltoso apportare quei correttivi capaci di smussare gli angoli polemici e sgonfiare le diatribe interne, spesso foriere di sconfitte alle consultazioni elettorali. Già, le urne.

La riunione di ieri tenuta nella salone del Santissimo Crocifisso, è servita anche a fare il punto sulla recente chiamata al voto per quanto riguarda le Europee e le amministrative. Convocato dalla giovane referente dell’avamposto bruzio, Rosi Caligiuri, l’incontro ha raccolto numerosi iscritti e simpatizzanti, interessati innanzitutto a capire quali strategie il Pd riterrà opportuno mettere realmente in campo, appunto, per affrontare le sfide che si paleseranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di bissare la percentuale numerica, non certo entusiasmante, ottenuta dai democrat.