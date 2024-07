Cosenza, il Pd apre alla città unica entro il 2027

Città unica? Una nuova data e due possibili commissioni per il Pd calabrese. Ieri conferenza stampa del capogruppo regionale Mimmo Bevacqua insieme al collega Franco Iacucci. Con loro il dem Giuseppe Mazzuca, presidente del Consiglio comunale, il segretario provinciale Pd Vittorio Pecoraro e la presidente dell’assemblea Maria Locanto. “La grande Cosenza”, così viene definita, è pronta. Ma non subito, tra due anni. Ecco la data allora: febbraio 2027, non più 2025. E poi spazio a due commissioni. Una composta da esperti con esponenti dei due uffici legali del consiglio regionale e della giunta regionale, una seconda più tecnica che vedrà in campo membri degli uffici dei tre Comuni coinvolti nella fusione.

Sul tavolo una serie di macro-aree imprescindibili in caso di fusione: un eventuale modello organizzativo condiviso non dovrà comprendere solo i servizi come i trasporti e i rifiuti ma anche l’informatica e il rapporto con l’Unical, per non parlare dei Psc, con il passaggio dai 3 Piani strutturali al singolo Psa associato e di un unico Piano del traffico o dello Statuto (Corigliano-Rossano ha avuto bisogno di oltre 4 anni). Si tratterà di un’area vasta che da sud a nord coprirà il territorio da Donnici ad Arcavacata.