Cassano, il sindaco acquisisce coattivamente l’impianto di potabilizzazione e la rete distributiva dei Laghi di Sibari

Stamane il sindaco di Cassano All’Ionio Giovanni Papasso ha inviato una missiva al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto inviandogli per le vie ufficiali la sua ordinanza con la quale ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale della rete idrica e del relativo impianto di potabilizzazione del complesso turistico dei Laghi di Sibari. Stranamente, al momento della consegna delle opere di urbanizzazione primarie realizzate dal privato a seguito di lottizzazione (anno 2003), non fu effettuato il passaggio della rete idrica. «Purtroppo – scrive Papasso nella missiva – anche per questo stupendo villaggio l’acqua non è potabile e, già dal 2021, ho dovuto ordinare il divieto dell’uso dell’acqua per uso umano».

A tutt’oggi l’Associazione Laghi di Sibari, che gestisce la rete idrica, non ha intrapreso alcuna iniziativa per superare il divieto di utilizzo dell’acqua con il ripristino della potabilità. «Come è a sua conoscenza – insiste Papasso - la mia amministrazione comunale è stata tra le prime ad accogliere la sua proposta di adesione all’Ente di Governo per il servizio idrico integrato (Arrical - Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria), da Lei fortemente voluto».