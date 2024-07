Conti in ordine e misure per il personale, via libera del Consiglio comunale di Cassano

Conti in ordine e misure per il personale: il consiglio comunale ha approvato a maggioranza le variazioni, gli assestamenti e la salvaguardia degli equilibri di bilancio prevedendo anche una serie di assunzioni e progressioni verticali mentre tutti i lavoratori del bacino ex LSU/LPU passano al tempo pieno. La civica assise era stata convocata dal presidente Pasqualino Notaristefano lunedì mattina per discutere tutta una serie di punti posti all'ordine del giorno. L’elenco degli argomenti in discussione ha previsto: la variazione al bilancio di previsione finanziario 2024/2026 con la ratifica della deliberazione di Giunta comunale numero 123 dell'11 giugno scorso; l’assestamento generale di bilancio e verifica salvaguardia degli equilibri di Bilancio per l'esercizio 2024; il riconoscimento di legittimità di alcuni debiti fuori bilancio. Punti tutti approvati a maggioranza e che certificano l’assoluto stato di salute dei conti e delle carte del comune jonico. Ma le misure approvate con questi documenti programmatici hanno previsto anche una serie di interventi per il personale. «Abbiamo previsto – ha spiegato il sindaco Giovanni Papasso – il tempo pieno per tutti e 77 i lavorato del bacino ex LSU/LPU con decorrenza primo dicembre. Un risultato sindacale storico che fa capire la grande considerazione che ha questa amministrazione per il mondo del lavoro». Ma la giunta e ora anche il consiglio comunale hanno previsto anche l’assunzione di quattro agenti di polizia locale (considerato che due unità sono andate già in pensione nel 2024), due ingegneri (aumentando di un posto la precedente previsione), confermando l’assunzione dello psicologo e, soprattutto, nel Piao sono previste anche ventuno progressioni verticali da effettuare non appena ci sarà il via libera dall’area Finanziaria. «Intanto le abbiamo previste – continua il sindaco Papasso – ed è un grandissimo risultato. Ringrazio tutto l’ufficio finanziario e in particolare la dottoressa Dina Rugiano per l’impegno e la professionalità. Ringrazio anche la segreteria generale nella persona del dottor Angelo De Marco per il supporto alla risoluzione dei problemi finanziari e per il lavoro svolto su altri argomenti importanti e fortemente qualificanti». Ma le decisioni prese prevedono anche, grazie ad interventi sul bilancio comunale, di: miglioramento del palazzetto sport con l’applicazione di una copertura lamellare, interventi agli impianti di depurazione, costruzione dei loculi cimiteriali. Il consiglio, poi, è proseguito anche con gli altri punti in discussione, approvati sempre a maggioranza. L’ordine del giorno ha previsto: la chiusura delle decennale questione della lottizzazione di Italia Turismo riguardanti alcune aree site nei pressi di Marina di Sibari, la modifica del regolamento generale delle entrate del comune sibarita; l’integrazione del piano particellare di esproprio della misura del Pnrr - missione 2 rivoluzione verde e transizione ecologica - componente 4 tutela del territorio e della risorsa idrica - investimento 2.1b “misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” inerente il progetto della “ristrutturazione delle infrastrutture viarie (raccolta acque bianche, marciapiedi e manto stradale)” che interessa l’area che va dal quartiere Ponte Nuovo di Cassano fino via Sibari di Lauropoli; l’approvazione del regolamento di toponomastica con il primo stralcio riguardante il centro abitato di Doria; la sdemanializzazione e cessione di un immobile comunale sito in località Franceschiello; la richiesta di acquisto di un quoziente di terreno e della servitù di passaggio di un’area cittadina e, infine, l’iscrizione dell'associazione “Stella e i suoi Cuccioli Adozioni ODV” nell'albo delle associazioni operanti sul territorio comunale.