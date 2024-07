Cosenza, Luciana De Francesco: "La città unica è una grande occasione"

La donna del cambiamento. Cordiale nei rapporti, gentile nei modi ma determinata nell’agire: Luciana De Francesco, esponente di Fratelli d’Italia, presiede la Commissione Affari Istituzionali della Regione. È lei il “motore” - con il consigliere Pierluigi Caputo - della costituzione della “Città unica”. Un progetto di fusione tra il capoluogo, Rende e Castrolibero annunciato per decenni e mai andato in porto. La questione divide il mondo politico ma appare come una possibile prospettiva per il futuro, lo sviluppo e la tenuta dell’area urbana. De Francesco ha firmato la proposta-progetto insieme con altri 7 colleghi della maggioranza di centrodestra poi, l’altro giorno, in consiglio è stato il Partito democratico a presentare una proposta unitaria e rivista che è stata votata da ben 25 rappresentanti politici.

Presidente come nasce l’idea della città unica?

«Ho proposto insieme ai colleghi del centro destra della provincia di Cosenza la realizzazione della città unica e ne rivendico il significato politico. Mi permetto, però, di rivendicare anche la correttezza che abbiamo seguito in un iter durato più di un anno. Da presidente della Prima commissione, per merito soprattutto dei colleghi che la compongono, abbiamo ascoltato associazioni, comitati, parlamentari, sindaci, favorevoli e contrari. Senza alcun pregiudizio. È stato realizzato uno studio di fattibilità autorevole del prof. Luigino che dimostra tutte le convenienze per l’area urbana di questa fusione che esiste già di fatto per i cittadini. Ma l’elemento più importante sarà l’occasione che daremo ai cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero di esprimersi liberamente e di poter votare al referendum. Non c’è democrazia migliore della sovranità popolare che ha precedenza rispetto ai consigli comunali».