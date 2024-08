Città unica a Cosenza, Bevacqua rompe il silenzio

La si può dunque definire il "vincitore" e non solo morale di questa delicata fase politica?

«Io non ho vinto un bel niente e chi mi conosce sa bene quanto sia culturalmente lontano dalle inutili battaglie individuali. Abbiamo ottenuto un grande risultato, questo sì».

Eppure per mesi, se non per anni, si è dipinta l’opposizione in consiglio regionale come troppo morbida se non proprio come ideale per Occhiuto, non è così?

«Per fortuna, in politica soprattutto, contano i fatti. Basta vedere le battaglie fatte spesso in solitudine su tanti temi: autonomia differenziata, sanità, mancanze di risorse per le aree interne, mobilità. Mai, però, abbiamo ceduto alla strumentalità e al populismo che finisce per far male alla politica. Quanto al tema della fusione, abbiamo persino abbandonato l'Aula contro il vulnus e il colpo di mano della città unica di Cosenza imposta per legge, calpestando il ruolo e funzione dei consigli comunali. Altro che opposizione tenera! E per mesi abbiamo continuato a protestare nelle sedi opportune contro una violenza normativa e una bruttura sociale e civile. Dopo di che, torniamo al bivio di cui sopra. Siamo stati eletti per portare a casa sempre il massimo possibile per i nostri cittadini e lo abbiamo fatto. Non era il tempo dello sterile “no” alla città unica per legge. Sarebbero ugualmente andati avanti come un treno, ragion per cui abbiamo scelto la strada della proposta in contropiede. Va bene la città unica, facciamo il referendum e chiediamo ai cittadini cosa ne pensano e in ogni caso non se ne parla prima del 2027. Le sembra poco?»