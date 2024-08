Cosenza, Noi Moderati vota per la Città Unica

Le vecchie querce non cadono. Franco Pichierri, già consigliere comunale e provinciale, esponente di spicco del Ccd e, oggi, responsabile per l’area urbana di “Noi Moderati” è un “animale politico”. Fiuta il vento, legge le prospettive di cambiamento, anticipa (quando può) i percorsi. Da qualche giorno il suo partito, guidato dall’ex ministro Maurizio Lupi, l’ha nominato responsabile politico dell’area urbana con particolare riferimento alla fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero.

La questione è scottante perchè vede il centrodestra sostanzialmente compatto e il centrosinistra, al contrario, profondamente diviso: da una parte il Pd regionale, dall’altra i consiglieri comunali bruzi, il sindaco Caruso, l’intero Movimento Cinquestelle. Il senso della frattura verrà offerto dal referendum consultivo e dall’impegno che ciascuna delle parti in causa (favorevoli e contrari) ci metterà per mobilitare l’elettorato.

Una maggioranza contraria farebbe saltare l’attuazione della Legge approvata dal consiglio regionale il 26 luglio scorso; un esito favorevole, invece, spianerebbe la strada alla nascita del nuovo Municipio che conterebbe su una popolazione di più di 100.000 abitanti, un servizio di trasporto pubblico in comune, tre centri storici in rete, uno stadio per gli eventi importanti, un campus universitario che fa invidia all’Italia e, finalmente, un moderno ospedale. A Pichierri non possiamo dunque che porgere delle domande sullo spinoso argomento della Città unica. Per il suo partito dovrà infatti occuparsi della questione.