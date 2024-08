Città unica, Iacucci: “Caruso al corrente di tutto. Non condivido la via giudiziaria”

Il centrosinistra diviso. C’è quello politico e, poi, quello... giudiziario. Partiamo dal primo.

«Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Posso dirla tutta? Abbiamo onorato la “maglia”, i consiglieri regionali di opposizione questo devono fare. Lo sterile muro contro muro non serve. Bisognava migliorare quello che si poteva dentro una legge che non si voleva. In occasione della discussione sulla Città unica in consiglio regionale questo abbiamo fatto. Se ne parlerà non prima del febbraio 2027 e dopo una consultazione popolare. Non è poco…».

Franco Iacucci, consigliere regionale Pd, è più che soddisfatto. Il lavoro svolto per ottenere il rinvio della nascita della città unica lo considera un capolavoro di mediazione da parte della principale forza di opposizione in consiglio regionale.

Sprizza soddisfazione da tutti i pori consigliere...

«Ma sì, è così. Non si capisce diversamente a cosa debba servire per i cittadini una rappresentanza eletta in consiglio per tutelare i propri diritti e interessi. Non governiamo noi. Noi non avremmo mai e poi mai nemmeno pensato a una conurbazione per legge e per coercizione. Non avremmo mai esautorato poteri e competenze dei rispettivi consigli comunali, che vedrete anzi saranno necessari per andare avanti e grazie al nostro intervento. Dopo di che se il muro non lo puoi spostare più in là te ne devi fare una ragione. E trovare un’altra soluzione…».