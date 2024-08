Corigliano Rossano, la Straface boccia il progetto di una Provincia nella Sibaritide

Una Commissione inutile. Così il consigliere comunale Pasqualina Straface, definisce l’istituzione della commissione temporanea sulla istituzione della Provincia della Sibaritide (approvata unitamente a quella sempre temporanea sul nuovo tribunale) «perché destinate a produrre solo aria fritta su temi la cui competenza spetta in toto ad altre istituzioni». Una situazione considerata per altro surreale poiché «il fatto che la stessa Amministrazione Comunale e la stessa maggioranza che per bocca del suo Sindaco si dicono estasiate dall’istituzione di due commissioni sul nuovo Tribunale e sulla nuova Provincia, ma non trovino però nessuna parola per spiegare l’ostinazione nel rifiuto alla nostra proposta di istituire una commissione consiliare permanente di vigilanza». Per la Straface, dunque, da una parte ci si esalta per la promozione delle «chiacchiere al vento su argomenti sui quali le decisioni saranno eventualmente assunte altrove, in perfetta autonomia rispetto alla grandezza dei dibattiti locali, dall’altra, si ha paura, non ci sono altre spiegazioni, di consentire ai consiglieri di leggere subito atti e documenti».