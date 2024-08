Nuova Provincia della Sibaritide, Stasi incassa l’endorsement del Pollino

Basta con le divisioni. Il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi e il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito inaugurano una nuova stagione di sinergia tra i sindaci per il futuro del territorio della Sibaritide. Un futuro che passa, ormai è evidente, dallo smarcamento di questo territorio che chiede dignità e rispetto, a partire dai servizi essenziali come sanità e trasporti e che punta ad uno strumento importante come la istituzione della Provincia della Sibaritide. Giovedì scorso Stasi e Lo Polito si sono incontrati per discutere appunto di territorio e di sinergie istituzionali in vista dei prossimi mesi, cruciali per l’intera Calabria e per la Sibaritide-Pollino. Ormai da tempo le due città, grazie alla sinergia tra le Amministrazioni comunali, ragionano in sinergia capovolgendo le logiche divisive e campaniliste del passato che non hanno fatto altro che penalizzare le comunità di questa importante e grande area del mezzogiorno. Come detto particolare attenzione è stata posta sullo stato “drammatico” della sanità, con ospedali ormai oggetto di sistematiche spoliazioni e servizi sempre meno dignitosi, con gravi conseguenze per i cittadini e per la qualità della vita delle comunità. Per i due sindaci è necessario certamente rivedere l’organizzazione dei servizi sanitari, ma anche un riordino dell’organizzazione sanitaria «dopo il fallimento ormai conclamato dell’accorpamento delle Asl in una pachidermica ed ingestibile Asp».