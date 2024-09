Cosenza, alla Festa dell’Unità grandi assenti Iacucci e Bevacqua

Una occasione importante. La Festa dell’Unità è per Pd cosentino una manifestazione utile al confronto interno e, soprattutto, significativa per la proiezione esterna del partito.

Prenderà il via per cinque giorni nella prossima settimana e sarà presentata ufficvialmente domani dalla segretaria del circolo cittadino, Rosi Caligiuri, dal capogruppo consiliare, Francesco Alimena, da quello provinciale, Giuseppe Ciacco, dal mpresidente del consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca e dall’assessore municipale Damiano Covelli.

Tanti saranno gli ospiti (non vi sono tuttavia big nazionali tranne il neo eurodeputato De Caro) anche se dall’elenco dei partecipanti ai vari convegni organizzati mancano due personaggi importanti inchiave provinciale e regionale: il capogruppo dem in consiglio regionale, Mimmo Bevacqua e il vicepresidente del consiglio regionale, Franco Iacucci, già presidente della Provincia. Due assenti “pesanti” che pare abbiano loro sponte deciso di non prendere parte alla manifestazione in ragione di molto “diplomatici”... impegni pregressi. L’assenza di Iacucci e Bevacqua conferma - al di là di smentite e precisazioni di sorta - l’esistenza di una frattura interna molto accentuata tra i democrats cosentini.