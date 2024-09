Cosenza, Sinistra italiana apre alla Città unica. "Noi contro posizionamenti politici"

Il nuovo circolo dell’Area urbana di Sinistra italiana sistema la sua prima pietra nel giardino dove altri già lavorano alla costruzione della Città unica, un progetto ambizioso, destinato a cambiare la storia di questa terra dal cuore antico. Lo spiega bene il portavoce, Antonio Curcio, illustrando il progetto di Sinistra italiana che ritenie «il tema della fusione troppo importante da affrontare e non possiamo cadere in vecchie logiche barricadere con il solo scopo di sancire nuovi o vecchi potentati». Una dichiarazione che apre un varco a sinistra dove si raggruma l’opposizione più tenace.

Curcio apre all’idea di una sola città cucita lungo il corso del Campagnano. «Sinistra Italiana non rifiuta a priori la sfida per la città unica, anzi ritiene necessario un percorso che vada verso la definizione di un’area vasta. Si ritiene altresì che questo sia un processo da verificare in corso d’opera e che debba contenere in sé alcuni principi imprescindibili per definire i quali abbiamo costituito un apposito gruppo di studio. Siamo disponibili a valutare anche le posizioni critiche, indirizzate verso la costruzione di una città policentrica, da rinviare ad un eventuale processo successivo di allargamento dell’area urbana».

Emozioni e sentimenti fanno un passo indietro nei programmi di Sinistra italiana rispetto all’analisi e alla riflessione più matura al riparo da contaminazioni esclusivamente ideologiche. «Noi ci candidiamo alla governance del territorio in qualunque forma dovesse manifestarsi in futuro, perché abbiamo una visione di città chiara che possa essere inclusiva, aperta, sostenibile e che promuova la partecipazione attiva dei cittadini. Siamo convinti che non ci si possa fossilizzare su posizioni pro e contro con lo scopo di costruire visibilità politica o strani apparentamenti per le future competizioni elettorali».