Nuova provincia della Sibaritide. Fioccano le adesioni al progetto

La proposta del sindaco Flavio Stasi di istituzione della provincia della Sibaritide è condivisa anche dai piccoli comuni dell’hinterland di Corigliano Rossano, tra cui i due comuni di Cropalati e Paludi, che attraverso i due sindaci eletti nella scorsa tornata elettorale, rispettivamente, Domenico Citrea e Domenico Baldino, esprimono il loro sostegno. Entrambi i due enti hanno già sperimentato ed attuato una iniziativa di allargamento delle competenze ed apertura verso il territorio attraverso la costituzione dell’Unione con il comune capofila di Corigliano Rossano, denominata “Co-Ro PNRR” stipulato tra il sindaco Flavio Stasi, fautore della proposta della provincia della Sibaritide, con i predecessori degli attuali primi cittadini , Stefano Graziano sindaco di Paludi e Luigi Lettieri sindaco di Cropalati, che ha prodotto i primi effetti positivi sul piano amministrativo con la costituzione della Centrale Unica di Committenza. Il sindaco Citrea, pur ritenendo importante l’istituzione della provincia, sul piano amministrativo e su una maggiore attenzione che potrebbero ricevere anche i comuni piccoli come Cropalati dall’ente sub comunale, ritiene che «la nuova provincia della Sibaritide può diventare un’occasione di sviluppo per questo territorio solo se non si limita ad una mera ridefinizione di confini territoriali provinciali».

Su questo fa notare che l’attuale Provincia di Cosenza conta più di 700.000 abitanti e un territorio molto vasto di circa 6.650 kmq. «Quale occasione migliore – domanda – per affrontare tale tema approfittando della discussione, in ambito nazionale, sulla rivisitazione della Legge Delrio e quindi sulla riforma del ruolo delle province?».