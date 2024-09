Città unica tra Cosenza e Rende, il caos nel Pd e i dubbi di Antoniozzi (FdI)

I dubbi del parlamentare. Alfredo Antoniozzi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio, parlamentare cosentino interviene sulla Città unica all’esito della Festa dell’Unità celebrata nel capoluogo bruzio.

«Non sappiamo ancora se il Pd è favorevole o meno alla città unica di Cosenza. In consiglio regionale vota a favore ma poi i suoi sindaci dicono di no. Un po' di chiarezza farebbe bene. Ho letto i resoconti della festa dell'unità di Cosenza - dice Antoniozzi - e, al netto del sindaco Caruso che non è organico al Pd, ho visto che sindaci di importanti comuni della provincia la considerano un'annessione. Ma in consiglio regionale il PD ha votato a favore ed è a favore anche il partito a livello provinciale. Io penso realmente che la maggioranza abbia fatto di tutto per venire incontro alle esigenze della minoranza - prosegue Antoniozzi - come si è visto dalla risoluzione. E il nostro gruppo consiliare regionale, da Luciana De Francesco che ha presieduto la commissione, si è comportato impeccabilmente. Attendiamo il referendum che sarà un'occasione di partecipazione a sovranità e nel frattempo dico a Caruso che come parlamentari siamo sempre disponibili a sostenere la città su ogni iniziativa positiva e di crescita. Le nostre idee sulla città unica sono note e chiare - conclude Antoniozzi - e abbiamo cercato in ogni modo di lavorare insieme alle opposizioni come dimostra il voto favorevole del gruppo Pd. Su tutti i grandi temi crediamo che sia necessario lavorare insieme e contribuire, ognuno per la propria parte».