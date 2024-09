Comune di Cetraro, saltato l’accordo politico: ora si teme lo scioglimento

Non ci sono le condizioni, per le minoranze consiliari (Azione, Cetraro Attiva, Italia Viva, Psi e Progetto Sviluppo) di aderire al nuovo percorso politico-amministrativo proposto dal sindaco Ermanno Cennamo nel corso della riunione plenaria tenutasi venerdì in Municipio.

Allorché, come è noto, il primo cittadino - collegato in videoconferenza da Parma - ha lanciato un appello alle forze di minoranza per dare vita a un nuovo progetto politico e amministrativo di centrosinistra, aperto al civismo, per uscire dall’attuale crisi. Cresce, pertanto, l’attesa per il Consiglio comunale in programma domani, o giovedì in seconda convocazione, che costituirà - inevitabilmente - lo spartiacque per la continuazione dell’attuale consiliatura a guida dello stesso sindaco Cennamo o, al contrario, per lo scioglimento anticipato del civico consesso, in caso di mancata approvazione del bilancio.