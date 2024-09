Corigliano Rossano, la Provincia della Sibaritide ha un plebiscito di consensi

«Il momento è ora. Ci sono tutte le condizioni, con la rivisitazione della legge Delrio, per chiedere con forza l’istituzione della Provincia della Sibaritide. È una battaglia che va fatta e son certa incontrerà un fronte unitario che remerà in questa direzione».

È un richiamo all’azione e alla condivisione quello che lancia Simona Colotta, recentemente riconfermata sindaca di Oriolo, che sposa senza alcun tentennamento, l’idea di autonomia territoriale lanciato dal sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, ricordando che l’istituzione della Provincia della Sibaritide è un progetto che non nasce oggi e che già in passato aveva raccolto consensi unanimi.

«Ora, però, c’è da impegnarsi – sottolinea Colotta – e cogliere l’opportunità del momento storico che vede il Governo impegnato nel ripristinare le Province».

«Sto seguendo il lavoro che sta svolgendo la commissione consiliare temporanea istituita dal consiglio comunale di Corigliano Rossano», afferma la sindaca di Oriolo che rilancia: «Sono d’accordo con il lavoro di recupero della Commissione delle vecchie delibere e altri atti prodotti all’epoca, ma proprio sfogliando quelle carte emergerà come già in passato c’è il parere espresso da in maniera un’anima dai comuni della Sibaritide che si erano a favore dell’istituzione di una nuova Provincia. Sono convinta che anche oggi la situazione non è mutata e credo che la battaglia sarà unitaria, proprio perché si avverte la necessità di avere una propria autonomia». Per Simona Colotta è giunto il momento di riscrivere una nuova geografia politica, «affinché questo territorio abbia finalmente il peso che le spetta, la propria autonomia decisionale e tutti quei servizi primari e necessari».